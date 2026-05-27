『外資系金融ママがわが子へ伝えたい人生とお金の本質』（河村真木子 著）近年、お金に対する考え方が変化している。かつては節約して貯めていれば安心だったが、インフレが続く今、持っているだけでは資産は目減りする。また実質賃金の伸び悩みもあり、若い世代を中心に資産運用が当たり前になりつつある。本書はそうした変化を背景に、次世代がこの先の社会を生き抜く上で必要な金融リテラシーを説く。発売前に重版がかかり、