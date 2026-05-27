東京・恵比寿の「賛否両論」店主・笠原将弘さん（53）と、結婚を機に京都の料亭「菊乃井」の次期4代目となった元・商社マンの村田知晴さん（45）。愛のこもった食で人生のお悩みを解決する、“問答レシピ”形式で人気を博した「週刊文春」の連載「笠原将弘のご自愛めし ちゃんと食ってるか!?」の書籍化（文藝春秋刊）を機に、日本料理の世界で独自の道を歩むふたりの対談が実現しました。（全3回の1回目／つづきを読む）【画像】