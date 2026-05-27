〈「サッポロ一番食べるんですか？」「はい、好きですね（笑）」東西を代表するふたりの料理人・笠原将弘さんと村田知晴さんが共鳴しあうワケ《週刊文春人気連載を書籍化》〉から続くかたや、焼き鳥店の息子として生まれ、料理一筋の道を歩んできた笠原将弘さん。かたや、サラリーマンを経て、妻の実家である日本を代表する料亭を継ぐという、異色の経歴を持つ村田知晴さん。異なる道を歩んできた二人が、「週刊文春」の人気連載