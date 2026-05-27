がん患者専門の緩和ケア診療所を営む萬田緑平氏は、著書『棺桶まで歩こう』（幻冬舎新書）が13万部を突破。一方、東京都健康長寿医療センター研究所「中之条研究」部門長の青胗幸利氏は、「1日8000歩／速歩き20分」が多くの病気予防に有効という健康メソッドを見出したことで知られる。【画像】萬田緑平氏は「がんが大きくなっても体が弱らなければ死にません」と語った寿命や健康と、歩くことの関係を見つめてきた両氏