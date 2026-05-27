タレントの辺見えみり（49）が24日、Instagramを更新。12歳の長女と楽しんだ京都旅行中の2ショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】辺見えみりの広々とした自宅（複数カット）2006年にお笑い芸人の木村祐一（63）と結婚、2008年に離婚。その後2011年に俳優の松田賢二（54）と再婚、2013年に長女が誕生したが、2018年に離婚していた。Instagramでは自宅のベランダでおそろいのパーカーを着た姿や、おにぎりを一緒に