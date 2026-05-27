アメリカ西部ワシントン州にある日本製紙グループの子会社の工場で化学薬品が入ったタンクが崩壊し、少なくとも十数人が死傷しました。現地の消防などによりますと、ワシントン州ロングビューにある「日本ダイナウェーブ・パッケージング」の工場で26日朝、化学薬品が入ったタンクが崩壊しました。この事故で、従業員など少なくとも十数人が化学薬品によるやけどなどで死傷し、現在も複数の人の安否が不明です。シアトルにある総領