SNSのタイムラインをスクロール中、いつの間にか最後まで読んでいたマンガが実は広告だった――そんな経験をしたことのある人は少なくないだろう。広告マンガという手法が、デジタルマーケティングにおける選択肢のひとつとなって久しい。累計97万部を突破している『東大教授がおしえる やばい日本史』シリーズでマンガパートを担当している横山了一先生は、そんな広告マンガの黎明期からこのジャンルに関わってきたパイオニアのひ