夜、寝つきが悪かったり眠りが浅いと、日中ずっとぼんやりしたり、強い倦怠感に襲われ集中力の低下を招いてしまう。そんな困った「不眠」に悩まされている人におすすめしたいのが、乳製品だ。それも、朝に摂るのが効果的だという。日々の食生活を整えるコツを多数収録した『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で、管理栄養士の星穂奈美さんに解説してもらう。朝に摂って夜に備える栄養と食事の