遠藤のプロ意識の高さは誰もが知るところだが…(C)Getty Imagesプレミアリーグ2025-2026シーズンが現地時間5月24日に閉幕。リバプールの遠藤航は、最終節のブレントフォード戦でおよそ3か月ぶりにベンチ入りを果たすも、出場はなかった。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像2月に左足を負傷した遠藤は戦線離脱以降、治療やリハビリに専念する日々が続いた。その