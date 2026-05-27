ベナブル監督は「特に右投手相手では積極的に起用していく」と西田について述べた(C)Getty Imagesまた1人、ホワイトソックスから日本人メジャーリーガーがデビューを飾った。現地時間5月25日に西田陸浮がメジャー初昇格を果たし、本拠地でのツインズ戦で「9番・右翼」でスタメン出場。攻守で見事なプレーを披露し、チームの3-1の勝利に貢献した。【動画】チームメイトも歓喜！西田陸浮がメジャー昇格を知った瞬間をチェック