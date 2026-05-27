部活の後、遅い時間の電車に乗ったら密着してくる乗客がいて......。乗客は私だけ。運転手がミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉福岡県在住の50代女性・Hさんは高校2年生の時にそんな状況に陥り、声も上げられず逃げることもできず、絶望するしかできなかった。そんな時、声をかけてくれたのは......。＜Hさんからのおたより＞私が高校生２年生の頃。当時、私は電車で通学していました。文化