宿敵・阪神との3連戦で投打の完成度の差を見せつけられ、屈辱の「3タテ」を喫した阿部巨人。期待された若き大砲候補が沈黙する一方で、相手の新人には快打を許すなど、近年のドラフト戦略の歪みが表面化している。とりわけ、点が取れない「貧打線」には、指導体制への不満も再燃しているようで……。【写真】解雇が悔やまれる元巨人コーチ、かつて“やらかし”騒動で見せた反省スタイル5月24日に東京ドームで行われた阪神戦。