きょう27日（水）は、大陸からのびる梅雨前線上の低気圧が九州を進む予想です。南からは梅雨本番のような暖かく湿った空気が流れ込み、九州では大雨となる予想です。奄美地方を除く鹿児島県では夕方までの間に、奄美地方は昼前から夕方に線状降水帯が発生するおそれがあります。■九州南部で警報級の大雨、四国でも激しい雨のおそれきょう27日（水）は、九州では激しい雨が降り、所により滝のような降り方になるでしょう。雨のピー