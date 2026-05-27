はしかの患者が急拡大を続けています。今年の累計患者数は今月17日までに498人となり、過去10年間で最も多かった2019年の同じ時期に迫る勢いです。これは、去年の同じ時期と比べると約4倍となっています。■東京ドームの公演来場者にはしか感染者 都が注意呼びかけ今月15日に、はしかの感染が確認された20代の女性が、13日の夜に東京ドームで行われた韓国の人気グループの公演に来場していたことが分かりました。東京都は当日ドー