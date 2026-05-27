定年退職は、夫婦にとって大きな節目です。長年働いてきた夫から「ななつ星に乗りたい」と言われると、できれば希望をかなえてあげたいと思う方も多いでしょう。 一方で、旅行費が高額になると、老後資金から出してよいのか迷う場面もあります。退職後は収入や支出のバランスが変わるため、特別な支出は慎重に考えたいところです。 そこで本記事では、定年退職の記念にななつ星へ乗る場合の費用感や、老後資金から旅