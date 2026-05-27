フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)で、24日に放送された「橋田賞受賞記念 特別編 12浪の早大生 40歳の春」。視聴データを独自に取得・分析するREVISIOの調査によって、放送中でテレビ画面に視線を向けていた人の割合「注目度」の高いシーンが明らかになった。入社式に臨む石黒さん(右)(C)フジテレビ12年もの浪人生活を経て30歳で念願の早稲田大学に入学した石黒さん。