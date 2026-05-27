◆ファーム・リーグ巨人２―３ヤクルト＝延長１０回タイブレーク＝（２６日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の中山礼都外野手（２４）が２６日、今季１号ソロを放ち復調をアピールした。ファーム・リーグ、ヤクルト戦（Ｇタウン）に「１番・左翼」で先発出場。０―０の６回先頭、右下手投げの下川が投じた９４キロのカーブをすくい上げ、右翼スタンドへ運んだ。「ああやって変化球を乗せて打ったことはなかった。自信にし