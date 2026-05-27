俳優・岩城滉一（７５）が２７日までに、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「＃５１ＴＶ」を更新。自身の愛車、１９７０年式の「Ｍｅｒｃｅｄｅｓ−Ｂｅｎｚ（メルセデス・ベンツ ）２８０ＳＬ」でドライブする姿を披露した。「【ＡＤＡＹＩＮＴＨＥＬＩＦＥ】岩城滉一の１日に密着」と題された動画では、白のスーツを着こなした岩城が、３月の動画で「８年くらいかけて探してやっと見つけました。僕の宝物」と初公開し