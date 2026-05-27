突然ですが、「パ・リーグ」が何の略か知っていますか？由来まで答えられたらすごい！気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「パシフィック・リーグ」でした！パ・リーグとは、「パシフィック・リーグ」の略称です。日本のプロ野球を構成する二つのリーグのうちの一つで、正式には「日本野球機構（NPB）パシフィック・リーグ」と呼ばれています。パ・リーグには現在、北海道日本ハムファイターズ、東北楽天ゴールデンイーグ