エスプレッソを使ったビバレッジと、イタリアンベーカリープリンチのコルネッティを楽しむ、新しいスタイルのカフェベーカリー「スターバックスリザーブカフェ」。現在は全国でも4店舗のみ！ここでしかいただけないコルネッティとエスプレッソビバレッジがあるのはご存じでしたか？スターバックスリザーブカフェ第1号店に行ってきましたので、紹介します。 スターバック