後藤真希がプロデュースするスキンケアブランド「rall.＋（ラルプラス）」がついに誕生しました。今回登場するのは、“水光肌育”※1をコンセプトにした導入美容液「水光ピール」と、美容液「クリアスキンセラム」の2アイテム。韓国美容でも人気の“うるツヤ肌”をイメージしたスキンケアで、内側※2から発光するような透明感のある肌を目指せるのが魅力です。後藤真希さん自身が、長年さまざまな美容を試してき