″なっち先生”こと大谷奈千代が、コーチに転身して気づいた「プロとアマチュアの考え方の違い」は、スイングの改造や強化以上にスコアアップの効果がある。そこで「頭と心の中を変えるレッスン」を紹介します！ 考えすぎは伸び悩みのもと！うまい人はシンプル思考！ 「こうしたい、こうでなくていけない」という理屈や思考に縛られすぎると、スイングは鎧を着て振っているかのようにぎこちなくなってしまう。「