お笑いタレントの柳原可奈子（40）が26日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演。マイホームの防犯対策を完璧にしたことが、皮肉にも“裏目”に出てしまった大騒動を振り返った。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。5年前にマイホームを購入したという柳原は「1階の壁を全面窓にして。なので、防犯対策を結構きっちりしてた」と切り出した。ある日、ゴミ出しをするため外に出ると「