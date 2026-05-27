◇プロ野球交流戦 中日1-0楽天(26日、バンテリンドーム)中日のマラー投手が8回無失点と好投し、今季初勝利を飾りました。前回20日の阪神戦では、7回途中まで好投し、打っては甲子園球場で1号本塁打を記録するなど投打で活躍。それでもチームは最大7点差あったリードをひっくりかえされサヨナラ負け。マラー投手も今季初勝利がおあずけとなっていました。そしてこの日、今季5度目の先発マウンドにあがったマラー投手は初回を三者凡