魅力を増した個性派ミニバン「ヴォクシー」トヨタの個性派ファミリーミニバン「ヴォクシー」は、2026年5月、シリーズ全体で2回の一部改良を行い、さらに新たなコンプリートモデルまで投入しています。一体、どんな進化があったのでしょうか。詳細に解説をしていきます。ヴォクシーの原点は、姉妹車「ノア」と共通です。FRレイアウトを持つ商用車「ライトエース」ベースのミニバン「ライトエース ノア」として誕生。【画像