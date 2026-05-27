［原子力の行方フランスの現場から］＜中＞第２次世界大戦のノルマンディー上陸作戦の舞台として知られるフランス北西部のコタンタン半島。イギリス海峡を望む強固な地盤の上に造成された敷地に、最新型の大型原子炉を備えたフラマンビル原子力発電所がある。原子炉は国営のフランス電力（ＥＤＦ）が開発した「フラマンビル３号機」（出力１６５万キロ・ワット）だ。昨年１２月に本格稼働し、現在は２００万世帯に電力を供給