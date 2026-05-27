ソフトバンク８―３巨人ソフトバンクが長打攻勢で４連勝。三回に正木、栗原、山本恵の３本塁打で５点を挙げ、四回に近藤の２点二塁打で突き放した。巨人は則本が試合を作れず５連敗。◇阿部監督逮捕の一報に接し、首脳陣の一人はやり切れない心情を吐露した。「何をやっているんだ」。連敗中に迎える交流戦初戦を目前にして、巨人が不測の事態に直面した。試合に集中することすら難しい状況に置かれ、昨季日本一のソフトバ