ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】連休明け26日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落し、前週末比118.02ドル安の5万0461.68ドルで取引を終えた。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の先行き警戒感から売り注文が優勢となった。インドを訪問中のルビオ米国務長官は26日、イランとの戦闘終結に向けた覚書についての文言を巡って最終調整中で「完成まで数日かかる」と説明。協議の行方を見