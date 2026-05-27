◇バスケットボールBリーグ チャンピオンシップ(CS)男子ファイナル第3戦(26日、横浜アリーナ)両チーム1勝1敗で迎えた第3戦。長崎が試合を通じて攻守で躍動し、終始リードを保ち、クラブ創設5年目で悲願の初優勝を飾りました。第1クオーターは、長崎が積極的な攻めと粘りのある守りをみせ主導権を握ります。馬場雄大選手やイ・ヒョンジュン選手が着実に得点を重ねていき、7点リードでこのクオーターを終えます。第2クオーターも長崎