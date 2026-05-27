今日27日(水)は、九州で雨が降り、南部を中心に、雷を伴って非常に激しい雨の降る所があるでしょう。鹿児島県では夕方にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水にご注意ください。九州南部を中心に滝のような雨今日27日(水)は、東シナ海にある低気圧から九州に前線がのびていて、九州で広く雨が降っています。前線付近の九州南部では、雷を