シャミアの秘密共有(SSS)は暗号研究者のアディ・シャミア氏が1979年に開発したアルゴリズムで、グループのメンバーが秘密情報を分割して所持し、複数人が情報を持ち寄らないと必要な情報が完成しないため、一部の秘密情報だけ盗まれても情報が漏えいしないという暗号方式です。暗号鍵の保護に用いられるシャミアの秘密共有の仕組みについて、エンドツーエンド暗号化のクラウドストレージサービスを提供する「Ente」が解説していま