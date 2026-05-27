NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝93.89（-2.71-2.81%） 戦闘終結に向けてイランと米国の協議が前進していると報道されていることが相場を圧迫した。米政府はまもなく合意に至るとの認識を示しているほか、イラン最高指導者の軍事顧問であるモフセン・レザーイー氏は米国との交渉が最終段階にあると述べた。イラン外務省のバガエイ報道官は「１４項目の覚書は戦争の終結と、ホルムズ海峡での安全な通