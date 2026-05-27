ドル円、１５９円台に再浮上ボラティリティは極めて低い＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル買いがやや優勢となり、ドル円も１５９円台前半に戻した。前日の週明けに１５８円台に値を落としたものの、下値での押し目買い意欲も根強く、１５９円台に再浮上している。 米国がイラン南部のミサイル発射拠点や船舶など対象に攻撃を実施したものの、市場は冷静に見ており、和平交渉を妨げないとの期待を維持している