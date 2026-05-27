タイムスリップには食傷気味、転生モノならアニメの方が断然面白い……そう思って観なかった人は、たぶん、いや絶対、後悔する。「リボーン」の話をしよう。【写真を見る】エリート社長が“驚きの姿”に…「高橋一生」のイメチェンショット傲慢で冷酷無比のIT企業社長・根尾光誠は、何者かに押されて階段から転落。目を覚ますと、自分が立ち退きを迫っていた赤字商店街の潰れかけたクリーニング屋の息子・野本英人（えいと）