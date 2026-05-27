日本馬術連盟が1946年の発足から5月で80周年を迎えた。連盟の名誉総裁は常陸宮妃華子さまが務められているが、上皇陛下は高校時代に馬術部のキャプテンをされるなど、皇室と馬術の縁は深い。動物好きとして知られる天皇家の長女・愛子さまは、他界した愛犬の「由莉」をかわいがり、現在は猫の「みー」と「セブン」を愛おしんでいるが、実は馬のこともこよなく愛されてきた。移動手段である一方で、古（いにしえ）から日本人と心