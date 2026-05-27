Ｊ２ジュビロ磐田は２６日、静岡・磐田市内での練習をメディアに公開した。総合順位を決める３０日のプレーオフラウンド第１戦は、アウェーでＪ２栃木Ｃと戦う。昨季Ｊ３リーグで優勝して昇格してきたチームで、対戦は初めて。元日本代表のＦＷ鈴木武蔵（３２）もおり、ＤＦ森岡陸（２７）は「楽しみ」と目を細めた。２３日のＪ２札幌戦では３バックの中央を務めて存在感を見せた。「ここのところ失点が多かったので、０（無失