“東都の春”を席巻したのは、開幕前には本命視されていなかった2人のスラッガーだった。立正大の1年生・高田庵冬（三塁手・仙台育英）は、東都大学一部の1年春新記録となる5本塁打をマーク。国学院大の3年生・石野蓮授（外野手・報徳学園）も、昨年までの4シーズンでは通算1本塁打ながら、この春だけで5本塁打を放ち、2人で本塁打王を分け合った。【西尾典文／野球ライター】【写真で見る】戦国東都を席巻した“予想外の本塁打