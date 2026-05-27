◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）春競馬のクライマックス、第９３回日本ダービー（３１日、東京）で、リアライズシリウス、アウダーシアの有力馬２頭を送り込む手塚貴久調教師（６１）＝美浦＝は、勝てば６４年ぶり５人目のクラシック完全制覇となる。２３年にはソールオリエンスで首差２着、昨年はマスカレードボールで３／４馬身差２着と惜敗。「ものにしたいなという思いは強いで