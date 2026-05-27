強権ぶりの際立つ高市早苗首相が次に目をつけるのは、夏の霞が関人事だ。やり玉に挙がる財務省では、“既定路線”とされていたはずの人事案に暗雲が垂れ込める――。（竹場四郎／ジャーナリスト）「国民会議」での総スカンを引き金にこの夏、霞が関の幹部人事を巡って激震が走る予感が漂い始めた。政権の引き締めに焦る高市早苗首相が、自身の威光を見せつけるために強権を振るうというものだ（高市首相の“人事をテコに睨みを