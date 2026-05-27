ボクシングの元ＩＢＦ世界ミニマム級王者・重岡銀次朗さんの兄で元ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大さんが、娘のお食い初めを行ったことを報告した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し「＃百日祝い＃お食い始め」のハッシュタグをつけ、「すくすく育ってね。毎日笑顔にしてくれてありがとう。愛してるよ」とまな娘にメッセージ。妻と３人で記念撮影した。優大さんの弟・銀次朗さんは昨年５月２４日に行われたプ