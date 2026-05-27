衛星写真でみつけた謎の一軒家の実態を徹底調査する番組「ポツンと一軒家」（ABCテレビ）。5月17日（日）の放送回では、鹿児島県の“ポツンと一軒家”を訪れた。 【TVer】5月24日放送は…大分県で木々に埋もれるように建つ一軒家！たくさんの猫たちと穏やかに暮らす様子にほっこり 集落の住民に教えてもらった車1台がギリギリ通れる細い一本道を進むと、鬱蒼とした森の中へ。彼方まで緑の稜線が連なる深い山の奥。天を突く