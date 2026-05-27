【「妖怪学校の先生はじめました！」21巻】 5月27日 発売 価格：770円 【「妖怪学校の先生はじめました！」21巻 小冊子付き特装版】 5月27日 発売 価格：1,470円 【拡大画像へ】 スクウェア・エニックスは、マンガ「妖怪学校の先生はじめました！」の21巻を5月27日に発売する。価格は770円。また同日には、小冊子付き特装版も1,470円