【「新・エルフさんは痩せられない。」6巻】 5月27日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 秋田書店は、マンガ「新・エルフさんは痩せられない。」の6巻を5月27日に発売する。価格は880円。 本作は2024年にTVアニメ化された「エルフさんは痩せられない。」の続編。異世界から現代日本にやってきたぽっちゃり異世界人たちの姿を描いている。 6巻では夢魔を満足させる食べ物