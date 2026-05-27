リーグ・アン 25/26の入替戦決勝 サンテティエンヌとニースの第1戦が、5月27日03:45にスタッド・ジェフロワ・ギシャールにて行われた。 サンテティエンヌはルーカス・スタッシン（FW）、オーガスティーン・ボアキエ（MF）、ズラブ・ダビタシュビリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニースはティアゴ・ゴウベイア（FW）、ソフィアン・ディオプ