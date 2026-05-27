◇プロ野球セ・パ交流戦ソフトバンク8-3巨人（5月26日、東京ドーム）阿部慎之助監督の辞任で、チームを率いることになった巨人の橋上秀樹監督代行。初戦を白星で飾ることはできませんでしたが、試合後に報道陣の取材に応じ、「ゲームに入る間際、選手の表情とかベンチの声を見る感じでは、試合に向かって本当に集中してるなっていうのが受け取れたので、ホッとしたところではありました」などと語りました。試合前、選手たちに伝