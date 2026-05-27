◇プロ野球セ・パ交流戦 中日1-0楽天(26日、バンテリンドーム)中日は1点のリードを守り抜き、楽天に快勝。セ・パ交流戦の初戦を白星で飾りました。試合が動いたのは2回。中日は4番・細川成也選手がレフトスタンドへ叩き込む6号ソロを放ち、先制点を奪います。投げては先発のマラー投手が8回無失点の好投をみせると、9回は2番手の松山晋也投手が無失点に抑えて逃げ切りました。試合後、中日の井上一樹監督は好投を見せたマラー投手