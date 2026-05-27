「葵Ｓ・Ｇ３」（３０日、京都）日中は３０度を超える日も増え、はっきりと初夏の足音が聞こえてきた。当レースは５月下旬に行われるようになった１８年から、過去８年で牝馬が６勝。“夏は牝馬”の格言がぴたりと当てはまる。憂鬱（ゆううつ）な暑さがくる前に、快速で押し切りたいのがメランコリニスタだ。近２走が鮮やかな逃げっぷりで２連勝。前走の１勝クラスは前半３３秒５のペースを作りながら、ラストも余力たっぷり