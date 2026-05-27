◇交流戦ソフトバンク8―3巨人（2026年5月26日東京ドーム）ソフトバンクの大津が7回8安打1失点で5勝目。先頭打者を5度出したが、失点は5回1死三塁での内野ゴロの間に失った1点のみ。タイミングをずらす決め球のチェンジアップを中心に要所を締めた。2日楽天戦以来3試合ぶり白星に「リズム良く、三振も狙って取れた。先頭の安打が多かったのは悔しいが集中して粘り強く投げることができた」と振り返る。開幕ローテーショ