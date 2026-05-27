２日の落馬で左足のくるぶしを骨折し、休養していた古川吉洋騎手（４８）＝栗東・フリー＝が２６日、今週末の競馬で実戦復帰することを明かした。２４日に調教騎乗も再開しており、「順調に回復しています。特に問題なく乗れました」と経過を説明。現在は患部をボルトで固定している状態だが、「（トレセンに）帰ってきて、いろんな人が声を掛けてくれるのがありがたい。そういう人たちの思いに応えたいですね」と意気込んでい