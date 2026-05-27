「有力馬次走報」（２６日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆欅Ｓを快勝したドンインザムード（牡４歳、栗東・今野）は東海Ｓ（７月２６日・中京、ダート１４００メートル）へ。◆ヴィクトリアＭ１２着のパラディレーヌ（牝４歳、栗東・千田）は府中牝馬Ｓ（６月２１日・東京、芝１８００メートル）で重賞初Ｖを狙う。◆オー